İzmir'de Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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İzmir'de Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

İzmir\'de Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde Birkan Ekren, boşandığı Sevim Duman ile evde çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açarak onu öldürdü. Olayın ardından Ekren, aynı silahla intihar etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden Duman ve Ekren'in cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Duman'ın daha önce Ekren'den tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldığı belirtildi.

14.05.2024 17:07
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İzmir'in Selçuk ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren kişi, intihar etti.

Birkan Ekren (38) ile boşandığı Sevim Duman (34) arasında 14 Mayıs Mahallesi 4029 Sokak'taki evde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ekren, yanındaki tabancayla Duman'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekren, aynı silahla intihar etti.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Ekren de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Duman ve Ekren'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Duman'ın şubat ayında, o dönem boşanma aşamasında olan eşi Birkan Ekren'den tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu, şikayet üzerine Ekren hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, çiftin mart ayında da boşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Selçuk, İzmir, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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