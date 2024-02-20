İzmir\'de evlatlık verilen Güler Güven gerçek anne ve babasını bulmak istiyor

İzmir'de 1 yaşındayken Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan ve ailesine ulaşılamadığı için evlatlık verilen 48 yaşındaki Güler Güven, gerçek anne ve babasını bulmak istiyor.
Kemeraltı Çarşısı'nda 13 Mart 1977'de bulunan ve ailesi tespit edilemediği için önce polise daha sonra da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen Güler Güven, evlatlık verilen aileyle yaşamaya başladı.
22 yaşına kadar yanlarında yaşadığı Güven çiftinin öz anne ve babası olduğunu sanan Güven, evlatlık verildiğini gerçek ailesini tanıdığını söyleyen bir arkadaşı aracılığıyla öğrendi.
Güler Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada ailesinin engellemesine rağmen gerçek anne ve babasına ulaşmak için müfettiş gibi çalıştığını söyledi.
Karakola teslim edildiği tarihteki belgelere ulaştığını ancak dosyada çok fazla eksiğin bulunduğunu kaydeden Güven, şöyle konuştu:
"Mesela buluntu zaptı tutulmamış. Üstümde ne var ne yok, o yazılmamış. Sadece girerken boyum ve kilom ölçülmüş. Kaçırılmış, kaybolmuş olabilirim. Annemin başına bir şey gelmiş olabilir. 6 ay içinde de zaten evlatlık olarak aileme verildiğim için öz annemin beni bulma ihtimali yok.
Ulaşabildiğim dosyalarda sadece ailemin beni evlat edinmesiyle ilgili belgeler var. Biyolojik ailemle ilgili hiçbir şey yok. Anne ve baba adı yazıyor ama ne kadar doğru. Orada uydurulmuş da olabilir. Çünkü benim adıma bile uydurma diyorlar."
Güven'in avukatı Bünyamin Bıçak da henüz hukuk mücadelesi başlatamadıklarını belirterek, eksik evrakları araştırdıklarını, Güven'i bulan zabıta ve polis memurlarına ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.
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