İzmir\'de Fabrikada Yangın, Hastane Tahliye Ediliyor

İZMİR'in Konak ilçesinde plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda çıkan yangın önce fabrikaya ardında da özel bir hastanenin bazı bölümlerine sıçradı. Hastane tahliye edilmeye başlandı.

Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Alevler daha sonra yandaki özel hastanenin bir bölümüne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.