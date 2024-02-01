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İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduklarına dair delil bulunan 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

01.02.2024 14:45
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İzmir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "gaybubet" evlerinde kalanlar ile haklarında örgüt üyesi olduklarına dair delil bulunan toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu, paylaşım içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve Bank Asya'da işlem bilgileri olduğu öne sürüldü.

Operasyonda 23 şüpheli yakalandı, 4 şüphelinin ise operasyon tarihinden önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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