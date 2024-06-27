İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi 821 Sokak'taki apartman dairesinde saklandıkları belirlendi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2'si eski öğretmen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?