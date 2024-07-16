İzmir'de FETÖ Operasyonu: 6 Tutuklama

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İzmir'de "ASTERI" isimli Amerika bandıralı tekneye düzenlenen "Kıskaç-21" operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubundan 6'sı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucu Çeşme'deki Alaçatı Körfezinden kaçmak isterken gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanmıştı.

İçlerinde polis ve askerin de bulunduğu, 1'i kadın 8 FETÖ mensubunun uzun süredir MİT'in takibinde olduğu belirtilmiş, yakalananlardan Ö.B, M.K, A.K, A.Ç. ve H.S'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildikleri tespit edilmişti.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri A.K'nın da 2016 yılında ihraç edildiği, "örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın devam ettiği belirlenmişti.

Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asistan doktor olan K.G'nin ve M.G'nin ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum oldukları, tahliyeleri sonrası dava süreçlerinin sürdüğü tespit edilmişti.