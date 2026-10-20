İzmir'de FETÖ operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı, aralarında 3 ihraç polis var

İzmir'de FETÖ operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı, aralarında 3 ihraç polis varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de FETÖ operasyonunda, emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 6 şüpheli ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 ihraç edilmiş polis ve 1 öğretmenin bulunduğu belirtildi.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 6, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle, aralarında 3 ihraç edilmiş polis, 1 öğretmenin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıca sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
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