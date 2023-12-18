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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 12 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş olup, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

İzmir\'de FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Gözaltı
18.12.2023 - 14:40,  Güncelleme: 14:42
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İZMİR merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca düzenlenen İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 kişiyi de yakalama çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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