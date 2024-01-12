İzmir\'de firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı

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İZMİR'in Konak ilçesinde, 2012 yılında küfür nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın cinayet hükümlüsü İbrahim Turan (58), pandemide izinli olarak çıktığı cezaevine geri dönmedi. Bir süredir aranan ve Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı tespit edilen Turan, polisler tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı kavgada Metin Beyazıt'ın ölümü 3 kişinin yaralanmasından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıkan ve geri dönmeyerek firar eden İbrahim Turan'ın, Saygı Mahallesi 2662 Sokak'taki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelinin kaldığı adresin etrafını sardı. Savcılık talimatı ile eve operasyon düzenleyen polis, İbrahim Turan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Turan'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

MÜZİKHOL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

İbrahim Turan'ın 2012 yılında Gültepe Semti Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir müzikholün önünde çocukluk arkadaşları arasında küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgaya karıştığı, iki grup arasında yaşanan kavgada Metin Beyazıt'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü, 40 yaşındaki Ali Gürbüz'ün sol karın boşluğundan, Yusuf Turan'ın vücudunun 5 ayrı yerinden, Uğur Beyazıt'ın ise sağ ayağından yaralandığı olay sonrasında tutuklandığı ortaya çıktı.

50 METRE SÜRÜNEREK YARDIM İSTEDİ

İki grup arasında 12 yıl önce yaşanan bıçaklı kavgada, boğazından bıçaklanan Metin Beyazıt, olay yerinden yaklaşık 50 metre sürünerek kaçtı, bir taksici tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ancak burada yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan diğer 3 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.