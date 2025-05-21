İzmir'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı Yenileniyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Buca turunda talimatını verdiği Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı, İzmirlilerin akşamları da güvenle vakit geçirebilecekleri yaşayan bir sosyal alana dönüştürülüyor. Düzenlemeyle parkın yeşil alanı, aydınlatması, oyun ve spor alanları baştan sona yenilecek. Parkın yan tarafındaki atıl alana ise Grand Plaza tarafından uygun fiyatlı yeme içme hizmeti verecek yepyeni bir kafeterya kazandırılacak. Yaz sezonunda hizmete açılması planlanan projeyle, Özmen Caddesi daha güvenli ve daha canlı bir yapıya kavuşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da Hasanağa Parkı'ndaki büyük yenileme çalışmasının ardından Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nın dönüşümü için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın parkın akşamları da güvenle vakit geçirilebilecek yeni bir sosyal alana dönüştürülmesi için sahada verdiği talimat üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi üzerinde yer alan 5 bin 271 metrekarelik alanın yenileme çalışmaları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde ilerliyor. Zemin düzeltme çalışmalarının devam ettiği proje kapsamında, parkın yeşil alanı, oyun grupları ve spor alanları yeniden düzenlenecek. Parkın yan tarafında kalan boş beton alan, yeşil alanla bütünleştirilerek Bucalıların keyifle vakit geçirebileceği bir kafeterya alanına dönüştürülecek. Alanın bütününde uygulanacak özel aydınlatma çalışmasıyla, özellikle akşam saatlerinde yaşanan güvenlik sorunlarının da önüne geçilmesi sağlanacak. İlçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olması hedeflenen dönüşüm sayesinde, hem uzun süredir ıssız bir yapıya bürünen Özmen Caddesi yeniden canlanacak hem de Buca yepyeni bir sosyal alan kazanmış olacak.

Yaz sezonunda hizmete açılacak

Bucaspor Cemil Şeboy Tesisleri yanında kalan park alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü, tarihi Dumlupınar Mahallesi, sağlık ocağı, konut alanları ve çok sayıda eğitim kurumunun yakınında yer alıyor. Alanın hızla kente kazandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı birimi seferber edildi. Alanda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Grand Plaza AŞ ve Ege Şehir Planlama AŞ çalışma yürütüyor. Koordineli çalışmayla, alanın yaz aylarında hizmete açılması planlanıyor.

"Tekrardan güvenilir, aktif bir yaşam alanı oluşturacağız"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil alanlar Yapım Şube Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Hande Değirmenci Paça, "Cemil Başkanımız alan gezisi sırasında bu alanın halka kazandırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çalışmalarımız başladı. Yeşil alanları düzenleyeceğiz, yeni spor alanları oluşturacağız. Çocuk oyun alanlarını yenileyeceğiz. Alanın güvenliğini sağlamak için aydınlatmalarını güçlendireceğiz. Böylelikle halkımıza güvenilir, aktif bir yaşam alanı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

200 kişi oturma kapasiteli kafe alanı

Başkan Tugay'ın parkın yanında kalan atıl alanın yurttaşların etkin kullanabileceği bir sosyal alana dönüşmesi için verdiği özel talimat üzerine, alana kafeterya kazandırılması için çalışma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Grand Plaza tarafından hayata geçirilecek tesis hakkında bilgi veren Grand Plaza Genel Müdür Yardımcısı Efe Can Mutlu, "Başkanımız aylar öncesinde yaptığı Buca saha çalışmasında burayı atıl olarak gördü ve hareketlendirip canlandırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye düşündük. Bize ayrılan bölümde, insanların güvenle oturabileceği, sağlıklı yiyecek ve içecekler tüketebileceği 200 kişi oturma kapasiteli bir kafe alanı planladık" ifadelerini kullandı.

Keyifli vakit geçirecekler

Efe Can Mutlu, "Biz burayı yaparken Karşıyaka'daki Yasemin Kafe özelinde bir şey yaratmak istedik. Kafemizin büyük bir kapalı alanı olacak, onun dışında konteyner alanlarda satışlar yapılacak. Çim alan üzerinde de geniş bir oturma alanı olacak. Açık ve kapalı hem kış hem yaz insanların rahat oturabilecekleri bir alan yaratacağız. Bu alanda çok fazla insan hareketinin olmadığını, insanların sosyal alan için farklı bölgelere gittiğini tespit ettik. Bu eksikliği gidermek adına gündüz çocuklar parkta oynarken ailelerin rahatlıkla vakit geçirebilecekleri hem de akşam geldiklerinde güzel, keyifli zaman geçirebilecekleri bir alan yaratmak istedik. Öğrencilerin yoğun olduğu bu bölgede uygun fiyatla halkımıza yeme –içme imkanı sağlayacağız. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatlarıyla uygun fiyatlı yeni yeme içme alanlarını İzmir'in birçok noktasında oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.