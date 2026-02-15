İzmir’de Fırtına ve Deniz Taşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir’de Fırtına ve Deniz Taşması

İzmir’de Fırtına ve Deniz Taşması
15.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka ve Konak’ta kuvvetli fırtına deniz taşması ve su birikintilerine neden oldu.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde kuvvetli fırtına denizin taşmasına neden olurken, yollar su altında kaldı.

Karşıyaka Vapur İskelesi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı ile Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şube arasındaki bölgede deniz taşması nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar ayakkabılarını ellerine alarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

İlçede bazı ağaçlar kuvvetli fırtına nedeniyle devrildi.

Karşıyaka Tramvayı seferleri de hava muhalefeti ve deniz taşması nedeniyle Alaybey-Karşıyaka İskele ve Çarşı-Katip Çelebi Üniversitesi arasında kısmen yapılabildi.

Kordon'da da şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Kordon'da da denizin taşması sonucu sokaklarda sular birikti.

Araçların kordon boyunda zorlukla ilerledikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar, ayaklarına torba geçirerek su içinde yürüdü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Konak Atatürk Caddesi 1476/1 sokak kesişiminden itibaren Gündoğdu Meydanı istikametine İZSU çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sayın yol kullanıcılarının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde de deniz taştı, balıkçı barınağı ve bazı bahçeler su altında kaldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Karşıyaka, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir’de Fırtına ve Deniz Taşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:41:45. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir’de Fırtına ve Deniz Taşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.