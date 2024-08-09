İzmir'de Fuhuş Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Fuhuş Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon kapsamında 36 mağdura zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen B.Ü. de tutuklandı.

09.08.2024 10:38
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İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 36 mağdura zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen B.Ü'nün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Fuhuş Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Fuhuş Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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