İzmir'de Fuhuş Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 36 mağdura zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen B.Ü'nün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.