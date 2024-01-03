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İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci Erdal Çarboğa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci Erdal Çarboğa son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de yaşamını yitiren gazeteci Erdal Çarboğa için Aliağa Merkez Camisi'nde cenaze namazı düzenlendi. Törene siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Çarboğa'nın cenazesi Aliağa Mezarlığına defnedildi. Erdal Çarboğa, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup, 22 yıl boyunca Yeni Asır gazetesinde gazetecilik yapmıştı.

İzmir\'de hayatını kaybeden gazeteci Erdal Çarboğa son yolculuğuna uğurlandı
03.01.2024 - 22:31,
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İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci Erdal Çarboğa (70) son yolculuğuna uğurlandı.

Demans tedavisi görürken dün yaşamını yitiren Çarboğa için Aliağa Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi.

Törene Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çarboğa'nın yakınları, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Çarboğa'nın cenazesi Aliağa Mezarlığına defnedildi.

Erdal Çarboğa kimdir?

Ankara'da 1954 yılında dünyaya gelen Erdal Çarboğa, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında PETKİM'den emekli olan Çarboğa, aynı yıl Yeni Asır gazetesinde başladığı gazeteciliği 22 yıl sonra bırakmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci Erdal Çarboğa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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