İzmir'de genç adam kız arkadaşının ailesi tarafından darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de genç adam kız arkadaşının ailesi tarafından darp edildi

Geniş Video İzle

İzmir'de Mustafa Karanlıkbulut, kız arkadaşının ailesi tarafından otomobille önü kesilerek demir sopa, alyan ve copla darbedildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Karanlıkbulut'un yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, aileyi uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

31.07.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de Mustafa Karanlıkbulut (19), kız arkadaşının ailesi tarafından otomobille önü kesilerek demir sopa, alyan ve copla darbedildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Karanlıkbulut'un yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, aileyi uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 1186/7 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Karanlıkbulut, dışarıda vakit geçirdiği kız arkadaşı ve onun ablasını otomobille evlerine bıraktı. İddiaya göre; kız arkadaşının ailesinden bir grup Karanlıkbulut'u otomobille takip edip, bir süre sonra da önünü kesti. Otomobilden inen Karanlıkbulut ile kız arkadaşının ailesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, grup Karanlıkbulut'u demir sopa, alyan ve copla darbetti. Kaçan Karanlıkbulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın güvenlik kulübesine sığındı. Güvenlik görevlileri duruma engel olmaya çalışırken, kulübeye giren grup, Karanlıkbulut'u burada da darbetmeyi sürdürdü. Bu sırada Karanlıkbulut güvenlik kulübesindeki yangın söndürme tüpünü alıp, grubun üzerine gaz sıktı. Kulübeden dışarıya çıkan grup, otomobile binerek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karanlıkbulut, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan Karanlıkbulut, kız arkadaşının ailesi hakkında polis şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir\'de genç adam kız arkadaşının ailesi tarafından darp edildi
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de genç adam kız arkadaşının ailesi tarafından darp edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:29:22. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de genç adam kız arkadaşının ailesi tarafından darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement