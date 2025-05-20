İzmir'de Genç İzcilere Doğa ile Buluşma Fırsatı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Olivelo Yaşayan Parkı'nın kapılarını genç izcilere açtı. İki gün boyunca alanda kamp kurarak gözlem yapan gençler hem eğlendi hem öğrendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri Olivelo Yaşayan Parkı'nda konuk etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan etkinliğe İZ–SÜR Çocuk ve Gençlik Rekreasyon Derneği ile İzci ve Doğa Sporcuları Kulübü'nün (İZDOS) 7–18 yaş arasındaki çocuk ve genç izcileri katıldı. Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde bulunan Olivelo Yaşayan Parkı'nda iki gün boyunca kamp kuran gençler, doğayla buluştu.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Etkinlik süresince doğa yürüyüşleri, grup oyunları, izcilik teknikleri ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik atölyeler düzenlendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli, çocuklara doğa gözlemi ve ekosistemler hakkında bilgiler vererek doğayı tanıma fırsatı sundu. Bu sayede katılımcılar, yaşadıkları çevreye karşı farkındalık kazanırken doğayla bütünleşmenin keyfini yaşadı. Doğa sevgisi, paylaşım, dayanışma ve sorumluluk temalarıyla gerçekleşen etkinlik, gençlerin sosyal ve bireysel gelişimine katkı sağladı.