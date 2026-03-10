İzmir'de Gıda Denetimleri Arttı - Son Dakika
İzmir'de Gıda Denetimleri Arttı

10.03.2026 13:41
Ramazan dolayısıyla İzmir'de hijyen ve haksız fiyat denetimleri yapıldı, 290 işletmeye işlem başlatıldı.

İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla hijyen ve haksız fiyat denetimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri başta unlu ve şekerli mamuller olmak üzere et ve süt ürünleri üreten veya satan gıda işletmelerini denetledi.

Üretim, depo ve satış alanlarının hijyen koşullarını ve ekipmanların uygunluğunu inceleyen ekipler, ürünlerdeki etiket bilgilerine ve saklama koşullarına baktı.

Ekipler, ramazan ayındaki denetimlerde koşulları sağlamayan 290 işletme hakkında işlem başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, AA muhabirine, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Tüketici alışkanlıklarına bağlı denetimleri artırdıklarını, koşulları sağlamayanlara ceza ve kapatma işlemi uyguladıklarını ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında tüketici alışkanlıkları daha da değişti. Şekerleme, tatlılar, pide gibi risk oluşturacak sektörlerde denetimlere daha fazla önem veriyoruz. İlk ürünün üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçteki bütün süreçleri takip ediyoruz. Ramazan ayında İzmir'de 5 bin 500 denetim gerçekleştirdik. Alo 174 Gıda Hattı'nda gelen şikayetleri anında değerlendirerek gerekli denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşımızın güvenli gıdaya erişmesi için elimizden gelen gayreti yerine getirmeye çalışıyoruz."

Akdoğan, vatandaşların açık gıdadan uzak durması ve ürünleri satın alırken etiketlerini kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Market, fırın, restoran ve kafeteryalarda yapılan denetimlerde ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasındaki uygunluğu kontrol edildi.

Ocak ve şubat ayında 3 bin 500'ün üzerinde işletmedeki yaklaşık 575 bin ürünü inceleyen ekipler, mevzuata aykırılıkları nedeniyle işletmelere 9,5 milyon lira para cezası kesti.

Kaynak: AA

