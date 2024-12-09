İzmir'de Göçmen Dramı: 2 Cansız Bedene Ulaşıldı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6 Aralık'ta su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottan denize düşerek kaybolan 5 düzensiz göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, 9 Aralık 12.00'de Azmak Koyu mevkisinde sahil kıyısında 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin arama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

6 Aralık'ta kaybolmuşlardı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6 Aralık 22.53'te içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) sevk edilmişti.

Sahil Güvenlik unsuru tarafından batmak üzere olan lastik bot içinden 21 ve deniz yüzeyinden de 3 olmak üzere 24 düzensiz göçmen kurtarılmış, kurtarılan düzensiz göçmenlerden, 6 kişinin daha denize düştüğü bilgisi edinilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 bot daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmiş, 1 düzensiz göçmen daha deniz yüzeyinde kurtarılmıştı.