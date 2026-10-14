İzmir\'de gök gürültülü sağanak su birikintilerine neden oldu, belediye tahliye yaptı

İzmir'de gök gürültülü sağanak su birikintilerine neden oldu, belediye tahliye yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de gök gürültülü sağanak gece etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı; belediye tahliye çalışması yaptı, yağışın saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İZMİR'de gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise su birikintilerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yaptı. Yağışın saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybetmesinin beklendiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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