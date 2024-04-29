İzmir'de Göztepeli taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de Göztepeli taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

İzmir\'de Göztepeli taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde Göztepeli taraftarların Süper Lig'e çıkışını kutlaması sırasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Güzelyalı Mahallesi'nde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlardan kaçan kişi, bir iş yerine sığındı. İş yeri çalışanlarının müdahalesiyle çıkan kavgada, iş yeri sahibi başından yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

29.04.2024 01:43
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İzmir'in Konak ilçesinde Göztepeli taraftarların kutlamaları sırasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Güzelyalı Mahallesi'nde takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutlayan Göztepeli bir grup taraftar ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlardan kaçan kişi, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı.

İş yeri çalışanları, içeri girmek isteyen bazı taraftarlara müdahale etti.

Çalışanların da dahil olduğu kavgada, motosikletiyle grubun arasına dalan iş yeri sahibi darbedilerek başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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