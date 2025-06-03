İzmir'de Grev Tartışmaları: DİSK Başkanı Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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İzmir'de Grev Tartışmaları: DİSK Başkanı Hakkında Suç Duyurusu

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03.06.2025 17:38  Güncelleme: 21:17
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İzmir\'de Grev Tartışmaları: DİSK Başkanı Hakkında Suç Duyurusu
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DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın grev nedeniyle biriken çöpleri toplama çalışmalarına katılmasını engellemeye çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Avukatlar, Gül'ün davranışlarının kamu hizmetini engelleme ve çevre suçlarını oluşturduğunu belirtti.

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(İZMİR) - DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül hakkında, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir işçilerinin sürdürdüğü grev nedeniyle biriken çöpleri toplama çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı engellemeye çalışarak, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "çevrenin kasten kirletilmesi" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Serbest avukatlar Melis Yıldız ve Zınar Özkaplan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Avukat Yıldız, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün önce Alsancak'ta, beraberindeki iki kişiyle birlikte grev nedeniyle biriken çöpleri toplama çalışmalarına katıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu işlemi gerçekleştirirken DİSK Şube Başkanı Ercan Gül gelerek, kamu görevlisi olan belediye başkanı ve yanındaki heyeti engelleyecek bazı fiillerde bulundu. Daha sonra Ercan Gül birtakım açıklamalar yaparak çöplerin toplanmasını engellediklerini, çalışmak, grev yapmak istemeyen mesai arkadaşlarına da engel olduklarını ifade etti. Gerçekleştirilen bu fiiller, kamu görevlisine görev yaptırmama suçunu oluşturmaktadır. Grev yapmak nasıl anayasal haksa çalışmak da anayasal haktır. Çalışma hakkı engellenemez. Bu kapsamda yapılan davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Nasıl ki onların grev hakkına nasıl saygı duyuluyorsa, grev yapmayanlara da aynı şekilde saygı duymalarını bekliyoruz."

"Çöp toplama hizmeti bir umumi hizmettir"

Gül'ün kamu hizmetini engellediğini savunan Yıldız, "Bu hizmete hiçbir şekilde engel olmamaları gerekmektedir. Sebep oldukları fiiller, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 181. madde kapsamında da suç teşkil etmektedir. Bu nedenle, biz ilgili hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Gerekli işlemlerin takipçisi olacağız. Gerçekleştirdiği fiiller nedeniyle hakkında bir dava açılmasını ve yargılanmasını talep edeceğiz." diye konuştu.

Özkaplan: "Çöp atıklarının birikmesi, telafisi mümkün olmayan hususlar meydana gelecektir"

Avukat Özkaplan ise Gül'ün davranışlarının "çevre suçu" oluşturduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"İşçiler yasal haklarını kullanmaktadır ancak vatandaşları ve ilimizi etkileyen bir durum söz konusu. Belediye Başkanı, sorumluluk sahibi olarak kurduğu ekiple beraber sokakta toplanmayan çöpleri toplamaya yönelik girişimde bulundu. Bu girişim DİSK Şube Başkanı tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu engelleme neticesinde bazı suçlar meydana geldi. Özellikle toplum ve çevre sağlığını ciddi boyutta tehlikeye atabilecek çöp atıklarının birikmesi, toplumda telafisi mümkün olmayan hususlar meydana gelecektir."

"Çevrenin kasten kirletilmesi suçu, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir"

Özkaplan, TCK'daki "çevrenin kasten kirletilmesi" suçu için 2 aydan 1 yıla, "kamu görevini yaptırmamak için direnme" suçu için de 6 aydan başlayarak hapis cezası öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Grev Tartışmaları: DİSK Başkanı Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

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