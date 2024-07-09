İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Gözaltı

İzmir\'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet soruşturması kapsamında, gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere gümrüklü alandaki konteynerlere öncelik sağlanması, usulsüzlükler ve gümrük memurlarının şifrelerinin kullanılması gibi suçlamalar yöneltildi.

09.07.2024 14:29
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İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturmasında 77 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için Ticaret Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin adresleri ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü binası ve kent genelindeki bazı gümrük müşavirliği firmalarında arama yapıldı. Aramalarda, bazı dijital materyallere el konuldu.

Operasyonda şüphelilerden 77'si gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere gümrüklü alandaki bazı konteynerlere öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin incelenmeden geçirilmesi, muayene ve laboratuvar usulsüzlüğü yapılması ile gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması gibi suçlamaların yöneltildiği öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 61 kişinin ifadesine başvurulduğu, tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Gözaltı - Son Dakika
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