İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, kamu görevlisi olan 16 kişi de dahil olmak üzere 77 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında, gümrüklü alanda bazı konteynerlere öncelik sağlanması, usulsüzlüklerin yapılması ve gümrük memurlarının şifrelerinin kullanılması gibi suçlamalar yöneltilmişti. Ayrıca, operasyon sonucunda 61 kişinin ifadesine başvurulmuş ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

12.07.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarındaki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alınan 16'sı kamu görevlisi 77 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda, zanlılardan 77'si gözaltına alınmış, birinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilere "gümrüklü alandaki bazı konteynerlere öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin incelenmeden geçirilmesi, muayene ve laboratuvar usulsüzlüğü yapılması ile gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Öte yandan operasyon kapsamında 61 kişinin daha ifadesine başvurulmuş ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Aliağa, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Gümrük Çalışanlarına Yönelik Rüşvet Operasyonu: 77 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement