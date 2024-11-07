İzmir'de Gümrük Kaçağı Botoks Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Gümrük Kaçağı Botoks Operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda 18 şüpheliye adli işlem yapıldı, çok sayıda yasa dışı ürün ele geçirildi.

07.11.2024 16:21
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İzmir'de gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünlerine yönelik operasyonda 18 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünlerinin satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak 3 bin 750 botoks dolgu ürünü, 1000 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü, 319 botoks uygulama şırıngası ve dolgu malzemesi ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın devamında, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu müfettişlerince gerçekleştirilen çalışmalarda da yasa dışı ürün satışı yapan güzellik merkezleri belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 11 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait 7 ev ve 25 iş yerindeki aramalarda kaçak 302 botoks dolgu ürünü, 191 botoks iğne ucu, 142 boş enjektör, 19 boş botoks kutusu, 1 botoks cihazı bulundu.

Ekiplerce, 13 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gümrük Kaçağı Botoks Operasyonu - Son Dakika

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