İzmir'de güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki alışveriş merkezinde güvenlik görevlisinin bıçakla yaralanması olayına karıştıkları suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün Yalı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde taşkınlık yaptıkları iddiasıyla dışarı çıkarılmak istenen 5-6 kişilik grupla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.
Bu sırada güvenlik görevlisi M.S. (34), bıçakla bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştıkları suçlamasıyla T.Ö (15) ve U.F'yi (15) yakaladı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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