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İzmir'de Güvenlik Kamerası Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Güvenlik Kamerası Hırsızı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli, elindeki dövme sayesinde tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de Güvenlik Kamerası Hırsızı Yakalandı
15.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:38
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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli S.D., kameraya yansıyan elindeki dövmeden tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yerinden güvenlik kamerasının çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, hırsızlık şüphelisinin güvenlik kamerasını çaldığı anlar saniye saniye çaldığı kamera tarafından görüntülendi. Kayıt cihazından alınan görüntülerden yola çıkan polis, görüntüde hırsızın elinde bulunan dövmeye dikkat etti. Dövmeden yola çıkan polis, hırsızlık suçun işleyen kişinin S.D. olduğunu tespit etti. Daha önceden hırsızlıktan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Kaynak: DHA
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