İzmir'de Hava Kalitesi İçin Kaçak Kömür Denetimleri Arttı - Son Dakika
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İzmir'de Hava Kalitesi İçin Kaçak Kömür Denetimleri Arttı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek amacıyla kaçak kömür satışlarını denetlemek için sıkı bir mücadele yürütüyor. 280 kömür satış yeri yıl içerisinde 900 kez denetlendi ve uygun olmayan satış yerlere yasal işlemler uygulandı.

16.12.2024 10:10  Güncelleme: 11:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesini korumak için kirliliğe neden olan yakıt satışlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Hava Kirliliği Denetim Ekibi, kirletici unsurların başında gelen kaçak kömür denetimlerini özellikle kış aylarında sıklaştırdı. Kentte bulunan 280 adet kömür satış yeri, yıl içerisinde 900 kez denetlendi. Alınan numuneler, akredite laboratuvarlarda incelenerek, belirlenen kriterleri yerine getirmeyen satış yerleri için yasal işlem uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ısınma amaçlı kullanılan yakıtların, hava kirliliğine dönüşmemesi için mücadeleyi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hava Kirliliği Denetim ekibi, kış aylarında artan kömür kullanımına bağlı olarak değişen hava kalitesi için denetimlerini arttırdı. İzmir'de 280 kömür satış deposunu yıl içerisinde 900 kez denetleyerek, numuneler alan ekipler, satışı yapılan kömürlerin standartlara uygunluğunu da akredite laboratuvarlarda inceliyor. Analiz sonucu yürürlükteki mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmayan kömür satış yerleri hakkında ise yasal işlem uygulanıyor.

Numuneler mühürlenerek alınıyor

Hava Kirliliği Denetim Ekibi'nde görevli Metalurji ve Malzeme Mühendisi Gökhan Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce kömür satış izin belgesi bulunan 280 depoda, yıl içerisinde denetimlerini sürdürdüklerini belirtti. Gittikleri depolardan mühürleyerek aldıkları 3 poşet kömürün laboratuvarlarda incelendiğini söyleyen Gökhan Doğan, belirlenen yönetmelik ile genelgeler çerçevesinde numuneler alındığını ifade etti.

"Satış izin belgesi bulunmalı"

Kaçak kömür satışlarını engellemek için mücadele ettiklerini de vurgulayan Doğan, İzmirlileri kalitesiz kömür satışlarına karşı uyardı. Yurttaşların kömür alırken, İzmir Valiliği tarafından onaylı satış izin belgesini sormalarını isteyen Gökhan Doğan, "Kömür satıcılarında, İzmir için satış izin belgesi bulunmalı. Satış izin belgesi olmayan kömürler, mevzuata aykırı kömür sınıfında" dedi.

Doğalgaz kullanımı yaygınlaştı

İzmir'de artan doğalgaz kullanımı nedeniyle kömür satışlarının düştüğüne dikkat çeken Gökhan Doğan, "Son 5 yılda kayıtlı 364 kömür satış deposu sayısı 280'e düşerek yüzde 23 oranında azalma yaşandı" dedi.

Hava kalitesi ölçülüyor

Hava kirliliğini önlemek için yakıtların kalitesini kontrol eden ekipler, bunun yanı sıra yakma sistemlerinin tekniğine uygunluğunu da denetliyor. Kaloriferlerin eğitimli kişilerce yakılmasının sağlanması, baca ve kazan temizliklerinin, bakımlarının düzenli yapılması için de bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 adet sabit tip, 1 adet mobil (gezici) olmak üzere toplam 10 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ile kentin hava kalitesini sürekli ölçüyor. Ölçüm sonuçları da www.havaizleme.gov.tr adresinden paylaşılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Hava Kalitesi İçin Kaçak Kömür Denetimleri Arttı - Son Dakika

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