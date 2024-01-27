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İzmir'de hayvanseverler köpek ölümlerine tepki için yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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İzmir'de hayvanseverler köpek ölümlerine tepki için yürüyüş düzenledi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine hayvanseverler yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

İzmir\'de hayvanseverler köpek ölümlerine tepki için yürüyüş düzenledi
27.01.2024 - 23:54,
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine hayvanseverler yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Hayvanseverler adına konuşan avukat Bilge Berk can dostlarının öldürülmesiyle ilgili şikayetçi olduklarını ve gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

Ataşehir Mahallesi'nde geçen salı günü akşam saatlerinde, 13 köpek farklı noktalarda zehirlenmiş halde bulundu. Mahalle sakinlerinden Merve Çınar'ın sahiplenip beslediği 'Çorap' isimli köpeğinin de aralarında bulunduğu 11 can dostu öldü. 2 köpek ise Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı. Yaşanan olay nedeniyle hayvanseverler, bugün saat 18.00'de, Ataşehir Mahallesi'nde bir araya geldi. 'Yaşamama izin vermediler', 'Onlar bizim evlatlarımızdı' yazılı pankartlar taşıyan hayvanseverler, köpeklerin zehirlendiği noktalara karanfil bıraktı. 'Yaşam, bütün canlılara haktır' sloganıyla yürüyüş de yapan hayvanseverler adına avukat Bilge Berk, açıklamada bulundu. Berk, "Bu çocuklarımız konuşamıyorlar. Konuşabilselerdi, 'Beni neden öldürdünüz, ben size ne yaptım' derlerdi. Ben bir avukat olarak, çocuklarımızdan birine yuva olan Merve Çınar ile şikayetçi olduk. Biz, konunun takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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