İzmir'de Holding Yöneticileri Dahil 30 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Holding Yöneticileri Dahil 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir\'de Holding Yöneticileri Dahil 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla operasyon başlattı. Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alınırken, holding sahibi olan S.O. ve eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zanlılar, borsa yatırımları ve kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadetmişler ve bu yöntemlerle 2,5 milyar lira topladıkları iddia ediliyor.

07.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:24
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İzmir'de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi'ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yaptı.

Holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görüldü.

Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alınırken, holding sahibi olan S.O. ve eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA

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