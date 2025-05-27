İzmir\'de İçme Suyu Hattında Patlama

İZMİR'in Konak ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle park halindeki 4 otomobil hasar gördü.

Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 737 Sokak'ta meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne ait içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte tonlarca su ve taş parçaları metrelerce havaya fırladı, yolda çukur oluştu. Park halindeki 4 otomobil hasar gördü. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.