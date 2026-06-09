İzmir'de İhaleye Usulsüzlük Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de İhaleye Usulsüzlük Operasyonu

İzmir\'de İhaleye Usulsüzlük Operasyonu
09.06.2026 10:54
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Ege Üniversitesi'nde usulsüzlük yapan 45 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İZMİR'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

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