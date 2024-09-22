İzmir\'de İlçe Belediyeleri Sağlık İşleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından İlçe Belediyeleri Sağlık İşleri Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sağlık hizmetleri konusunda koordinasyon halinde olmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, İzmir İleri Yaş Eylem Planı, evde bakım hizmetleri ve sağlık eğitimleri konuları da gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan İlçe Belediyeleri Sağlık İşleri Koordinasyon Toplantısı, ilçe belediyelerinin sağlık işleri müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre moderatörlüğünde yapılan toplantıda, İzmir'i bir bütün olarak ele alan, sağlık alanında yapılacak çalışmalarda iş birliğini güçlendirecek iyileştirme önerileri görüşüldü. İlçe belediyesi sağlık işleri müdürlükleri temsilcilerinin görüşleri ve taleplerinin alındığı, ilçe belediyelerinin imkanları ve sağlık personeli ihtiyaçlarının da değerlendirildiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Okyay, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ve ilçe sağlık işleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasının önemine vurgu yaptı.

İleri Yaş Eylem Planı ve evde bakım hizmetleri

Demografik veriler ve nüfus piramidi analizlerinin de değerlendirildiği toplantıda, İzmir'in Türkiye'ye göre daha yaşlı bir nüfusa sahip olduğu, demografik verilere göre önümüzdeki yıllarda bu eğilimin artarak süreceği anlatıldı. Hazırlanan İzmir İleri Yaş Eylem Planı için de ilçe belediyelerinin desteği ve önerilerinin istenildiği toplantıda, evde bakım hizmetleri konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin eşgüdümlü olarak çalışması gerektiği görüşüldü. Bu çerçevede bireylerin bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı ve var olan Evde Bakım sistemlerini güçlendirmenin, yaygınlaştırmanın ve çeşitlendirmenin önemi ifade edildi.

Sağlık eğitimleri

Toplantıda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyeleri sağlık işleri müdürlüklerinin ortak düzenleyecekleri sağlık eğitimlerinin konu başlıkları ve içerikleri de konuşuldu. Verimli geçen toplantıda koordinasyon toplantılarının düzenli aralıklarla yapılmasına karar verildi.