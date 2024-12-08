İzmir'de İlk Yeni Yıl Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

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Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali, Kültürpark'ta renkli görüntülerle başladı. Alışveriş ve yiyecek stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pistinin de yer aldığı festival, konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival 31 Aralık'a kadar devam edecek.

İzmirlileri Kültürpark'ta buluşturacak Yeni Yıl Festivali başladı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan açılış töreni konser ve gösterilerle devam etti. Festival kapsamında 40 uluslararası firmanın yanı sıra üretici, işletmeci ve esnaf stant açtı.

"Kara bulutları dağıtmak için buradayız"

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Bütün İzmirlilerle birlikte Kültürpark'ta olmak istiyoruz. Biz bugün buradayız, birlikteyiz ve dayanışma içinde olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Ortak değerlerimizi sahiplenelim. Bağlılığımızı bir kez daha doğrulayalım. Yeni yıla yeni bir ruhla giriş yapalım istedik. Kara bulutları dağıtmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. İzmir mutlu bir kent olarak yaşamına devam edecek. Belediye olarak bu kentte yaşayanlara daha iyi hizmet edebilmek için her geçen gün daha iyisini yapmak için uğraşacağız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Herkesi festivale bekliyoruz" dedi.

Festivalin ilk gününde renkli anlar yaşandı. Pakistan Pavyonu'nda Turgut Pura Vakfı Seramik Atölyesi kuruldu. Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile Armoni Bandosu konser verdi. İzmirliler ayrıca Adasu Akın Çello konseri, Anıl Gale DJ performansı, Grup 1 oda konseri, DJ perküsyon performansı, Flow Chill Sirk Sanatları Gösterisi ve Flow Jam Ateş Gece Gösterisi ile keyifli anlar yaşadı.

İzmir'in ilk yeni yıl festivali

Festival kapsamında alışveriş ve yeme içme stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pisti de kuruldu. Konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinlik devam edecek. Kültürpark Lozan Kapısı'ndan itibaren ziyaretçileri dev bir yılbaşı ağacı karşılıyor. Stantlar, yılbaşına özel temalarla süslendi. Festival alanında kurulacak sahne İzmirli amatör müzik ve gösteri gruplarına, okullara, derneklere açık durumda. Sahnede her gün 13.00-22.00 saatleri arasında etkinlik yapılacak. Festival kapsamında yılbaşı tatlarından uluslararası mutfaklara uzanan geniş bir yelpazede lezzetler, ziyaretçilerin damak zevkine hitap edecek şekilde planlandı.

Festivale katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Muammer Çakır: "Çok güzel olmuş. Çocuklarımız eğleniyor, Büyükşehir Belediyesi her türlü imkanı sağlamış. Teşekkür ederiz. Yeni yıl herkese güzel şanslar getirsin."

- Ceyhan Gülten: "Çok eğlenceli, ışıl ışıl bir ortam. Yeni yıla hazırlanırken İzmirlilerin güzel zaman geçirmesi için gereken her şey yapılmış. İzmir'de yaşamanın güzellikleri bunlar. Çok beğendim."

-Arzu Cengiz: "Harika bir organizasyon olmuş. İzmir'in böyle bir motivasyona ihtiyacı var. İzmirliler huzuru ve eğlenceyi sever. Böyle bir etkinlikten keyif aldım. Kent merkezinde tramvayla, otobüsle çok kolay ulaşılabilecek bir yer. Bence herkes bu festivale gelmeli."