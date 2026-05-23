İzmir'de İnşaat Cinayeti Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 23'e Yükseldi

23.05.2026 16:28
İzmir'deki Dorukhan Büyükışık cinayeti soruşturmasında 23 kişi tutuklandı, 3 şüpheli yurt dışında.

(İZMİR) - İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "yalan tanıklık" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Narlıdere ilçesindeki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay yeniden ele alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibince dosya üzerinde kapsamlı değerlendirme ve inceleme yapılarak soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs 2026'da düzenlenen operasyonda, aralarında inşaat firmasının sahibi, firma çalışanları ve emniyet personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Yurt dışında oldukları belirlenen 3 şüpheli hakkında ise işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında projede çalışan gece bekçileri H.K, H.A, T.Ç, A.G. ile operatör B.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki diğer 18 şüpheli de tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 23'e yükseldi.

Tutuklananlar arasında inşaat firmasının sahibi ve oğlu, firma çalışanları ile dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu emniyet personeli yer alıyor.

Kaynak: ANKA

