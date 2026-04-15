İzmir'de İnşaatta Ciddi Kaza: 3 Yaralı

3 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaatta vincin kırılan taşıma kolunun güvenlik kulübesinin üzerine düştüğü olayda, yaralanan işçi sayısı 3'e yükseldi. Yaralılardan Y.K. ve A.Y.'nin kaldırıldıkları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde; N.Ç.'nin ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan polis, vinç operatörü C.D, vinç sahibi S.K. ve şantiye sorumlusu S.A.'nın ifadelerine başvurdu.

Kadir ÖZEN/İZMİR,