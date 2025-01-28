İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mehmet Dilemre (53), 5. katta sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Dilemre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili şantiye şefi D.K.T. ve şantiye sorumlusu İ.A. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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