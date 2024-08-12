İzmir'de Instagram'a erişim engeli eleştirisi nedeniyle bir kişi tutuklandı

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2 işçinin göçükte can verdiği faciada çok sayıda gözaltı var

(İZMİR) – İzmir'de bir sokak röportajında Instgram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Dilbura Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında Instgram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili soru üzerine hükümeti eleştiren Dilbura Y. röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle bugün gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilbura Y., hakkında, tutuklu yargılanma kararı verildi. Dilbura Y., kararın ardından adliyeden cezaevine sevk edildi.