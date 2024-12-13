İzmir\'de İş Yerine Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir iş yerine ateş açan ve o anları güvenlik kameralarına yansıyan D.A. (22), polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. tutuklandı.

Olay, 9 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. D.A., N.S'ye ait iş yerine ateş açıp kaçtı. Saldırı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden şüpheli D.A'nın taksiyle olay yerine geldiği, iş yerine ateş açtıktan sonra yine taksiyle ayrıldığı tespit edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli D.A., polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Tolga TAHÇI/ İZMİR,