İzmir\'de İsrail saldırılarını protesto etmek için ayakkabı bırakma eylemi düzenlendi

İzmir'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen grup, saldırılarda ölen Filistinlileri temsilen ayakkabı bırakma eylemi düzenledi.

Karşıyaka ilçesindeki İZBAN istasyonu önünde düzenlenen eylemde, Kuran-ı Kerim okundu, "Sessiz olun çocuklar ölüyor" yazılı pankart açıldı.

Alana, ölen Filistinlileri temsilen ayakkabı bırakıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kayacan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 25 binden fazla kişiyi öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in Filistin'e tecrit politikası uyguladığını belirten Kayacan, "Batı dünyası bu soykırım zihniyetine, tecrit politikasına sessiz kalıyor ve bizzat bu zulme ortak oluyorlar. Batı dünyası Avrupa'nın orta yerinde Saraybosna'da ölen masum Müslümanlara sessiz kaldığı gibi, Filistin'deki kardeşlerimize uygulanan politikanın bir benzerini yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sessiz kaldığı gibi Gazze için de bu sessizliğini bozmadı." dedi.

Kayacan, her zaman Filistin'deki mazlumların yanında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de ölen sadece Müslüman değildir orada ölen annedir, babadır, eştir, çocuktur, bebektir, orada ölen insandır ve tek suçları dini tercihleri olan insanlardır. Duyun artık vicdanı körelmemişler, duyun artık merhamet duygusunu hissedebilenler, Gazze'de zulüm, soykırım var. Gazze'de insanlar en adi yöntemlerle ölüme terk ediliyor. Biz de yapılan bu zulme sessiz kalmamak için şehit olan kardeşlerimizin anısına sembolik olarak ayakkabıları bırakarak tepkimizi gösteriyoruz."

Kayacan'ın açıklamasının ardından grup, bir süre ayakkabıların yanında nöbet tuttu.