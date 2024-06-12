İzmir'de istismara uğrayan çocuk için acil koruma kararı çıkarıldı - Son Dakika
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İzmir'de istismara uğrayan çocuk için acil koruma kararı çıkarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk için acil koruma kararı çıkarıldığını ve suçluların en ağır cezayı alması için dava sürecinin sonuna kadar takip edileceğini açıkladı.

12.06.2024 22:11
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk için acil koruma kararı çıkarıldığını, suçluların en ağır cezayı alması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olunacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'de 13 yaşındaki çocuğa istismar olayının emniyet birimlerine intikal etmesiyle Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Olayla ilgili suç duyurusunun ardından adli işlemlere başlandığı ve çocuk için acil koruma kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, değerlendirmeler sonucu danışmanlık ve sağlık tedbiri kararıyla mağdur çocuğun annesine teslim edildiği kaydedildi.

Çocuğun ihtiyaçları için ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalandırılması kararı alındığı, Bakanlık avukatlarınca davaya müdahillik talebinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı ilkesi ve tekrar örselenmesinin önüne geçmek için savcılığa konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik erişimin engellenmesi, yayın yasağının getirilmesi ve soruşturma dosyasına gizlilik kararı verilmesi için başvuruda bulunulmuştur."

Açıklamada, suçluların en ağır cezayı alması için, Bakanlığın dava sürecini sonuna kadar takip edeceği de bildirildi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk, İzmir, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de istismara uğrayan çocuk için acil koruma kararı çıkarıldı - Son Dakika

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