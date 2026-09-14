İzmir'de itfaiye paramedikleri evde doğuma müdahale etti, 3 kiloluk bebek sağlıkla doğdu

İZMİR'de bir ihbar üzerine, verilen adrese giden itfaiye paramedikleri, hastaneye nakli için vakit kalmayan Rabia Akkeçe'nin (29) doğumunu evinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya gelmesini sağlayan ekip, meslek yaşamlarının en özel anlarından birine tanık oldu. Dünyaya gözlerini açan bebeği kucağına alan paramedik Büşra Şen Arifoğulları anne ile birlikte mutluluk gözyaşları döktü.

İzmir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Karşıyaka İtfaiye Grubu'nda görev yapan paramedikleri bu kez yangın ya da kurtarma operasyonuna değil, yeni bir hayatın başlangıcına tanık oldu. Rabia Akkeçe, evinde doğum sancılarının başlaması üzerine yardım istedi. İhbarın ardından kısa sürede adrese ulaşan paramedikler Erol Çıtır, Büşra Şen Arifoğulları ve şoför Murat Ay, annenin hastaneye nakledilmesinin fiziki koşullar nedeniyle mümkün olmadığını gördü.

Dört katlı binada asansör bulunmaması ve merdivenlerin darlığı nedeniyle anne ve bebeğin güvenli şekilde binadan çıkarılması için destek ekip çağrıldı. Ancak hazırlıklar sürerken doğum başladı. Durumu değerlendiren paramedikler, doğumun evde gerçekleştirilmesine karar verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Anne Rabia Akkeçe ve bebeği Ahmet Can, doğumun ardından ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süre gözlem altında tutulan Akkeçe ve bebeği daha sonra taburcu edildi.

'ZOR BİR KARARDI AMA YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK'

20 yıldır paramedik olarak görev yapan Erol Çıtır, adrese ulaştıklarında doğumun başladığını belirtip, o anlarda hızlı bir karar vermeleri gerektiğini söyledi. Çıtır, "Başta bir ekip daha çağırarak hastayı çıkarmayı planladık. Ancak doğum başlayınca doğumu yaptırmaya karar verdik. Bir erkek çocuk dünyaya geldi. Sağlıklı bir şekilde doğdu, annenin de sağlık durumu iyiydi" dedi.

İtfaiye paramediklerinin yangın ve kurtarma olaylarının yanı sıra çok sayıda medikal vakaya da müdahale ettiğini belirten Çıtır, doğum vakalarının diğer acil durumlara göre daha nadir olduğunu ifade etti. ""Bir çocuğun dünyaya gelmesine yardımcı olmak çok güzel bir duygu. Kendi evladımız gibi sevindik" diyen Çıtır, olayın ekip için unutulmayacak görevlerden biri olduğunu söyledi.

'İTFAİYEDE İLK KEZ BİR DOĞUMA MÜDAHALE ETTİM'

İzmir İtfaiyesi'nde 11 yıldır paramedik olarak görev yapan Büşra Şen Arifoğulları için de bu doğumun ayrı bir yeri oldu. Daha önce eğitimleri kapsamında doğum vakalarına müdahale ettiğini ancak itfaiyedeki görevi sırasında ilk kez bir doğum gerçekleştirdiğini belirten Arifoğulları, evdeki koşulların hastaneden çok farklı olduğunu söyledi. "Ev ortamında daha önce hiç doğum yaptırmamıştık. Tüm olumsuzluklara rağmen güzel ilerledik" diyen Arifoğulları, doğumun ardından yaşadığı mutluluğu ise gözyaşlarıyla anlattı.

'ANNEYLE BERABER AĞLADIK'

Bir bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesine yardımcı olmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten Arifoğulları, "Anneliği yaşamış biri olarak bir kadının anne olmasına şahit olmak, bir bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesine yardımcı olmak çok güzel bir duygu, hele ki bebeği kucağıma aldığımda. Bir ara olay yerinde gözyaşlarımı tutamadım. Anneyle beraber ağladık. Sonra bebeği benim tutmamı istedi. Ben de sarıldım ona. Çok farklı, bir duyguydu" diye konuştu.

'HAFIZAMA KAZINACAK'

İtfaiyecilerin görevleri sırasında çok farklı olaylarla karşılaştığını ancak bu doğumun kendisinde ayrı bir iz bıraktığını söyleyen Arifoğulları, ev koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığını belirtip, "Evde böyle bir doğuma yardımcı olmak ve sağlıklı bir bebeği kucağıma almak hafızama kazınacak. Çok güzel bir hatıra olarak kalacak" dedi.

'İYİ Kİ YANIMDAYDILAR'

Bir erkek çocuk annesi olan Rabia Akkeçe ise şimdi de dünyaya gözlerini yeni açan Ahmet Can Akkeçe'nin mutluluğunu yaşıyor. İzmir İtfaiyesi paramediklerinin yardımıyla oğlunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getiren Akkeçe, doğum anında kendisine destek olan ekibe teşekkür etti. Yaşadığı heyecanı anlatan Akkeçe, "Çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Ama paramedikler geldiğinde kendimi güvende hissettim. Onların sakinliği ve desteği sayesinde bu zor anı atlattım. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma almamda büyük emekleri var. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Hayatım boyunca unutmayacağım bir gün oldu. İyi ki yanımdaydılar" dedi.

İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan İbrahim Akkeçe de paramediklerin çok önemli bir işin üstesinden başarı ile geldiklerini belirtip, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş başardılar. Bugün oğlumuzu sağ salim kucağımıza almamızı sağladılar. Hakları ödenmez" dedi.