İzmir İtfaiyesi'nden Hava Kazalarına Özel Eğitim
İzmir İtfaiyesi'nden Hava Kazalarına Özel Eğitim

19.02.2026 09:56  Güncelleme: 11:00
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu ile iş birliği yaparak hava aracı kazalarına müdahale kapasitesini artırmak için eğitim programı düzenledi. Eğitimde, kazalarda müdahale yöntemleri ve güvenli yaklaşım mesafeleri gibi kritik konular ele alındı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hava aracı kazalarına müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türk Hava Kurumu Selçuk Efes Havacılık Eğitim Merkezi ile teknik iş birliği gerçekleştirdi. Program kapsamında itfaiye personeline; uçak ve helikopter kazalarında müdahale yöntemleri, riskli bölgeler, yakıt ve patlama tehlikesi ile enkaz alanına güvenli yaklaşma mesafesi gibi hayati konularda kapsamlı eğitim verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası uçak ve helikopter kazalarına müdahale kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. İtfaiye ekipleri, Türk Hava Kurumu Selçuk Efes Havacılık Eğitim Merkezi ile ortak bir eğitim süreci başlattı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında 30 personele; genel havacılık mevzuatı, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının yapısal özellikleri, yakıt sistemleri, kompozit gövde yapıları ve hava aracı kaza-kırım süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Hava aracı kazalarına yönelik teknik eğitim

Eğitimlerde; uçak ve helikopter kazalarında müdahale yöntemleri, riskli alanların tespiti, yakıt ve patlama tehlikesi ile enkaz bölgesine güvenli yaklaşım mesafesi gibi hayati başlıklar ayrıntılı biçimde ele alındı. Olası bir hava aracı kazasında can kaybını en aza indirmek ve müdahale süresini kısaltmak amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Havaalanı yetkilileri ile belediye itfaiye birimleri arasındaki komuta-kontrol mekanizması, bilgi akışı ve eşgüdüm süreçleri değerlendirilirken; çoklu kurum müdahalesinin etkinliğini artırmaya yönelik senaryo temelli iş birliği modeli üzerinde duruldu. Bu teknik eğitimlerle, İzmir genelinde meydana gelebilecek hava aracı kazalarına daha hızlı ve güvenli müdahale edilmesi, operasyonel kapasitenin ve saha güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

