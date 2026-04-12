Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzbeton Soruşturmasında CHP Ankara İl Başkanı Erkol'un da Aralarında Bulunduğu Şüpheliler Tutuklama İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

12.04.2026 15:25  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük soruşturmasında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çeşitli suçlamalarla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden yürütüldüğü öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından işlem yapıldı.

Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 şüpheli hakkında 9 Nisan 2026'da gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün saah saatlerinde adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu şüphelileri, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:11:03. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.