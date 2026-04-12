(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden yürütüldüğü öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından işlem yapıldı.
Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 şüpheli hakkında 9 Nisan 2026'da gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün saah saatlerinde adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu şüphelileri, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Son Dakika › Güncel › İzbeton Soruşturmasında CHP Ankara İl Başkanı Erkol'un da Aralarında Bulunduğu Şüpheliler Tutuklama İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
