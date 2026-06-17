İzmir'de Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlanacak

İzmir'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İzmir Bölge Liman Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında kutlamalar, 1 Temmuz Çarşamba Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak.

Programda uluslararası alanda başarı elde eden sporculara ödül verilecek, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı temalı şiir okunacak, çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında Pasaport Rıhtımı'nda yelken gösterileri ve İzmir Körfezi'nde su gösterisi gerçekleştirilecek. Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "Bir Deniz, Bin Nefes" temalı sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında denize açılacak Bergama yolcu gemisiyle deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılacak. İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önünde balık ekmek ve lokma dağıtımı yapılacak.