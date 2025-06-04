İzmir\'de Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'de kaçak etil alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, etil alkol kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bornova ilçesinde belirlenen iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 6 ton kaçak etil alkol, 100 şişe satışa hazır hale getirilmiş içki, 530 alkol imalatında kullanılan malzeme, 13 boş tank, 2 aktarım motoru, 2 filtreleme makinesi, 1 alkol damıtma kazanı, 1 folyo kapatma makinesi ve 1 soğutucu fan ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.