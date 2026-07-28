Menderes\'te kaçak alkol operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik denetimler, kolluk kuvvetleriyle koordineli sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki İnönü Mahallesi Hakkı Efendi Caddesi Hanımeli Sitesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 30 adet 19 litrelik bidon içerisinde "maişe" olarak tabir edilen kahverengi sıvı, alkol damıtımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet düzenek ile 33 adet 4 litrelik cam şişede sahte içki ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler jandarma tarafından muhafaza altına alınırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ürünlerden numune alındı.

Numuneler, muayene ve analiz işlemleri için ilgili laboratuvara gönderildi.