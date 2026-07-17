İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Çiğli ilçesindeki bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme ilçesine gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.