İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir\'de Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de bir ecza deposuna düzenlenen baskında 8 bin 540 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, depoda yapılan aramada etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aroma ve anason yağı buldu. Depo sahibi ve çalışanı hakkında adli işlem başlatıldı.

18.04.2024 16:08
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İzmir'de bir ecza deposuna düzenlenen baskında 8 bin 540 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir ecza deposunda kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere etil alkol ve aroma kitleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 8 bin 540 litre etil alkol, içki üretiminde kullanılan aroma ve anason yağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi ve çalışanı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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