İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 57 Gözaltı

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İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 57 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iş yeri ve depolara eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 357 iş yeri denetlendi, suç unsuru tespit edilen 31 iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 bin 997 elektronik sigara cihazı, 406 elektronik sigara likiti, 422 bin 840 içi doldurulmuş makaron, 109 bin 420 boş makaron, 18 bin 485 paket kaçak sigara, 5 bin 435 kaçak puro, 530 kilogram nargile melası, 182 kilogram kıyılmış tütün, 71 bin 850 sigara sarma kağıdı ve 6 bin 179 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Toplam 57 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.