İzmir'de Kaçakçılık Operasyonları: 5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi
İzmir'de Kaçakçılık Operasyonları: 5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi

İzmir\'de Kaçakçılık Operasyonları: 5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi
20.08.2025 10:40
İzmir'de yapılan 16 operasyonla toplamda 5 milyon liralık kaçak ürün ve 21 şüpheli yakalandı.

İZMİR'de polisin son 1 haftada düzenlediği 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ağustos arasında 16 farklı operasyon düzenlendi. Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde ekiplerin aramalarında; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 1 milyon 93 bin 500 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 gümrük kaçağı puro, 114 kilo nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 elektronik sigara cihazı, 57 elektronik eşya, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 64 sikke, yüzük ve bilezik gibi 25 tarihi eser, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Makaron, Ekonomi, Güncel, Hukuk, İzmir

Son Dakika Güncel İzmir'de Kaçakçılık Operasyonları: 5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

10:09
SON DAKİKA: İzmir'de Kaçakçılık Operasyonları: 5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
