İzmir\'de Kadın Oyunları Festivali 24-28 Şubat\'ta

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 24- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin biletleri ücretsiz olacak. Biletler, oyunların sahneleneceği Konak Belediyesi kültür merkezlerinden alınabilecek.

Konak Belediyesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Konak Belediyesi'nin, Atölye Kültür Sanat, Kafa Radyo ve Çok Şey Yapan Adam-Mert Güner'le birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği festival, birbirinden etkileyici 5 oyuna ev sahipliği yapacak. 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin ücretsiz biletleri, oyunların sahneleneceği Konak Belediyesi kültür merkezlerinden alınabilecek.

24 Şubat'ta başlayacak

Festival, 24 Şubat Pazartesi günü Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi'nde "Othello! Seyircili İntikam Provası" oyununun sahnelenmesiyle başlayacak. YUSTUDİO tarafından hazırlanan oyun saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. 25 Şubat Salı günü yine saat 20.00'de Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Yaban Arısı" oyunu sahnelenecek. 26 Şubat saat 20.00'de Beştepeler Sosyal Tesisleri, "Havva" oyununa ev sahipliği yapacak. "Gülistan" oyunu 27 Şubat Perşembe günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. 28 Şubat'ta da Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde "Hikayesinde Senden Bahsetti" oyunu saat 20.00'de sahnelenecek.